Dupla Maria Luís Gameiro/José Marques lidera pelotão luso no Rally TT Jaen Mar de Olivos

Maria Luís Gameiro/José Marques lideram a comitiva portuguesa no Rally TT Jaen Mar de Olivos, prova abertura do Campeonato de Espanha de Ralis TT (CERTT), com várias formações nacionais a marcar presença na ronda que tem como centro nevrálgico a cidade de Jaen.

Com pouco mais de quatro dias de descanso – depois de disputarem o Rally Raid Portugal – a equipa que tripula o Mini JCW Plus “rosa” entrou em força e, ao cabo do primeiro dia de prova, são os melhores portugueses, ocupando ainda a terceira posição do T1 e T1+.

Com cerca de 200 quilómetros disputados (Prólogo e duas passagens pelo Setor Seletivo de Fuerte Del Rey/Jaen), Maria Luís Gameiro só tem motivos da satisfação. “Este é um resultado ótimo e, mesmo em termos de geral, numa rali com estas características, só posso esta satisfeita. Trata-se de uma prova claramente desenhada para os SSV e a classificação geral é prova disso. Temos muitas dificuldades com os trilhos estreitos destes veículos, já que o nosso é bastante mais largo. Todavia, estamos consistentes, a evoluir e isso é o que realmente importa”, disse a piloto da Team Motivo JCB.

A etapa de amanhã será bastante mais curta, mas a dupla do Team Motivo JCB quer manter a toada e, se não melhorar, “pelo menos manter o resultado. É importante para nós um resultado positivo, mas também rodar, testar, fazer quilómetros”, afirmou Maria Luís Gameiro, que amanhã arranca para a estrada da 15ª posição, num pelotão composto por mais de 40 formações.

A derradeira etapa deste Rally TT Jaen Mar de Olivos arranca pelas 8h00 (hora de Espanha) de amanhã para um Setor Seletivo único (Úbeda – La Guardia de Jaen) com 129,0 quilómetros cronometrados.