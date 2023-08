Desafio Ruta 40/Etapa 3: Al Attiyah lidera, João Ferreira 9º do T3 | AutoSport

Realiza-se na Argentina o Desafio Ruta, quarta prova do Mundial de Todo-o-Terreno, competição que é liderada por Nasser Al-Attiyah, com 136 pontos, mais 30 que Yazeed Al-Rajhi, que soma 106 com Sebastien Loeb em terceiro com 101 pontos. O português João Ferreira é 21º com 6 pontos, depois de ter pontuado nas provas de Abu Dhabi e do México. No T3, que é liderado por Austin Jones, um ponto na frente do seu compatriota norte-americano, Seth Quintero, João Ferreira é sexto após dois sextos e um 12º posto. Soma 74 pontos. Já Hélder Rodrigues é 12º com 22 pontos.

O piloto da X-Raid Yamaha Supported Team, João Ferreira marca presença nesta prova aos comandos do seu Yamaha X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype,

Decorridas que estão quatro etapas, Nasser Al Attiyah (Toyota GR DKR Hilux) da Toyota Gazoo Racing lidera com 11m28s de avanço para Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux Overdrive) da Overdrive Racing com Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) também da Overdrive Racing a 18m12s da frente.

Em quarto e na frente do T3 está Mitchell Guthrie (Mce-5 4×4 T3) da Red Bull Off Road Junior Team USA, na frente de Seth Quintero (Can-Am Maverick X3 T3) da Red Bull Off Road Junior Team USA a 7m27s com Nicolas Cavigliasso (Taurus T3max 4×4 T3) da Wevers Sport/Taurus a 7m32s.

João Ferreira e Manuel Porém (Yamaha X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype) são nonos da classe a uma hora da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI