Terceiro Dakar para Mário Franco

A Franco Sport, equipa liderada pelos irmãos e primos Mário, Alexandre e Rui Franco, prepara-se para regressar ao Dakar em 2025. Mantendo a sua identidade marcadamente familiar, a equipa tem se destacado pelo seu empenho e profissionalismo. Desta vez, Rui Franco será o navegador de Mário Franco, substituindo Daniel Jordão, com quem competiu em edições anteriores. Recentemente, a equipa esteve em Marrocos para afinar os últimos detalhes rumo ao maior rali do mundo.

A estreia da Franco Sport no Dakar aconteceu em 2022, onde Mário Franco surpreendeu ao disputar consistentemente posições no Top 6 até à quinta etapa. Este era o primeiro Dakar de Mário Franco, mas já contava com muita experiência tanto em corridas, como na preparação das corridas em SSV. Criou a sua equipa Francosport em 2016, e entrava regularmente com cinco ou seis carros nas corridas dos campeonatos nacionais lusos.

Infelizmente, problemas mecânicos significativos custaram-lhe cerca de quatro horas, mas, mesmo assim, conseguiu recuperar terreno e terminou na 13ª posição da classe Proto T3 – um resultado digno de respeito para uma primeira participação.

Já em 2024, a equipa embarcou numa nova aventura com um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3. Mário Franco e Daniel Jordão tiveram uma performance de destaque, alcançando posições de Top 10 no novo Ranking Challenger em várias etapas. Entre os seus melhores momentos, destacam-se o 8º lugar no último setor seletivo e o 7º melhor tempo na segunda etapa. Apesar dos desafios enfrentados, como furos, problemas mecânicos e a necessidade de recorrer ao Joker para continuar em prova, a dupla demonstrou resiliência e terminou o rali com sucesso, acumulando importantes aprendizagens ao longo da jornada.