Sandrider, o ‘manifesto’ da Dacia para o Dakar | AutoSport

Sébastien Loeb, Nasser al Attiyah e Cristina Gutierrez são os três pilotos de fábrica para a nova aventura da Dacia no Dakar. Depois da vitória deste ano da Audi, e das históricas Mitsubishi, Peugeot,

Mini, Citroën, Volkswagen, Toyota, Porsche e Range Rover, todas elas vencedoras do Rali Dakar mais de uma vez, agora é a vez da Dacia tentar a sua sorte.

Agora, a Dacia aproveita muitas das características do existente BRX Hunter mas com um novo motor de V6 de 3 litros, turbo que terá combustível sintético. O Dacia Sandrider irá competir no Dakar pelo menos até 2027 bem como no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), a partir de 2025.

Numa marca com espírito outdoor, esta ida para o Rali Dakar dá-se em linha com o essa filosofia, que pretende redefinir o essencial. O carro é inspirado no concept car Dacia Manifesto, e será homologado para competir na categoria de topo, a T1+ Ultimate. A participação no desporto automóvel é uma forma de a Dacia testar a sua abordagem de essencialismo – em particular, o seu compromisso com a descarbonização acessível – nos terrenos mais duros.

Inspirado no concept car Manifesto, o laboratório de novas ideias da Dacia apresentado em 2022, o Sandrider é um automóvel completamente novo, concebido especificamente para os rally-raids. Apoia-se na experiência desportiva do Grupo Renault e da Prodrive, empresa britânica especializada em desportos motorizados.

Mantendo a famosa abordagem da Dacia, o Sandrider foi desenhado para se concentrar no essencial do desporto automóvel, ou seja, o máximo desempenho e a vitória. Este inovador protótipo explora de forma inteligente todas as possibilidades oferecidas pelos regulamentos da categoria T1+ Ultimate, privilegiando a agilidade e o peso. Satisfaz, em pleno, as necessidades essenciais dos pilotos e co-pilotos, que participaram ativamente no seu desenvolvimento desde o início. Logo desde o arranque do projeto, e antes das várias sessões de teste, os pilotos e co-pilotos ofereceram a sua vasta experiência e conhecimento aos designers e engenheiros da marca, principalmente através de sessões de design prático, utilizando a realidade virtual.

Estilo elegante e essencial

Concebido pelos designers da Dacia, o exterior simples do Sandrider vai direto ao essencial. O carro está equipado apenas com painéis de carroçaria que são considerados absolutamente necessários. Não existem peças decorativas ou supérfluas e, naturalmente, foi dada especial atenção à aerodinâmica. Como parte da abordagem da marca centrada nas necessidades essenciais das equipas de pilotos, o capot curto e aerodinâmico apresenta um design afunilado, desaparecendo do campo de visão dos pilotos. A pintura antirreflexo utilizada na parte superior do painel de instrumentos – uma técnica inspirada na indústria aeronáutica – também otimiza a visibilidade.

No que respeita ao habitáculo, os designers e engenheiros da Dacia deram especial atenção às necessidades, hábitos e constrangimentos dos pilotos e co-pilotos. O painel de instrumentos modular do Sandrider permite que cada ocupante adapte a ergonomia e a disposição de certos elementos às suas próprias necessidades.

O Dakar e outros rally-raids são alguns dos mais duros eventos de automobilismo do mundo. Por essa razão, o Sandrider exigiu uma abordagem que leva ao extremo o conceito robusto e virado para o outdoor da Dacia. Isto implicou o reforço geral do carro, com uma subestrutura e para-choques consolidados, carroçaria em carbono, suspensão de duplo braço e uma transmissão 4×4 concebida para a exigência das provas de rally-raid. Um inovador sistema elétrico mantém a potência ideal para todos os equipamentos a bordo, mesmo nas condições mais difíceis.

Para além destas características fundamentais de design, a abordagem robusta e outdoor do Sandrider também abrange aspetos que podem parecer pormenores, mas que, na realidade, facilitam muito a vida dos pilotos.

Por exemplo, os bancos Sabelt são estofados num tecido especial anti-bacteriano que auto-regula a humidade. As rodas suplentes estão descobertas para facilitar o manuseamento. De igual modo, a dupla de pilotos pode aceder rapidamente às ferramentas a bordo, sem ter de abrir uma caixa.

Outros exemplos incluem uma placa magnética, incorporada na carroçaria do Sandrider, para evitar que os parafusos de fixação das rodas se percam na areia. Esta foi uma dica inspirada diretamente na experiência dos pilotos da equipa e posta em prática utilizando o famoso “pensamento prático” da Dacia. O Sandrider está equipado com pneus BF Goodrich de nova geração, que oferecem uma ótima aderência em todos os tipos de terreno, com uma resistência máxima aos choques e aos furos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SANDRIDER

Categoria FIA: T1+ Ultimate

Chassis: tubular

Carroçaria: fibra de carbono

Motor: V6, 3.0 litros, biturbo, injeção direta

Potência máxima: 265 kW/360 cv às 5.000 rpm

Binário máximo: 539 Nm às 4.250 rpm

Transmissão: 4X4

Caixa de velocidades: sequencial, 6 velocidades

Suspensão dianteira/traseira: duplo braço

Curso de suspensão: 350 mm

Rodas: Alumínio, 17 polegadas

Pneus: BF Goodrich, 37 polegadas

Comprimento x largura x altura: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm

Distância entre eixos: 3.000 mm

Projeção das rodas dianteiras/traseiras: 590/550 mm