Rumo ao desconhecido no Dakar 2020 para os irmãos Porém

Ricardo e Manuel Porém vão ser os representantes lusos no próximo Rally Dakar, no que diz respeito à categoria Auto. Aos comandos de um Borgward BX7 DKR EVO, a dupla portuguesa estará integrada na mesma equipa de Nani Roma, o conhecido e experiente piloto espanhol, vencedor do Dakar em 2004 na categoria de motos e 2014 nos automóveis.

Ricardo Porém confia que os três anos de desenvolvimento do Borgward lhe vão permitir um nível competitivo, que lhe permita lutar pelas posições cimeiras, apostando principalmente numa das suas características mais relevante, a sua fiabilidade, sendo que esse será um aspeto fundamental numa prova tão longa e exigente como o Rally Dakar. Os irmãos Porém já se encontram na Arábia Saudita, onde já realizaram o “shakedown”.

“O objetivo principal é aprender, sem descurar um possível bom resultado. Vou disputar o Dakar pela segunda vez, agora com o Borgward, e estou confiante de que eu e o meu irmão Manuel poderemos lutar para terminar nas dez primeiras posições.”

“Participei em 2019 no Dakar, noutra região e com uma viatura diferente, mas estou em crer que a experiência que acumulei será muito importante para o desafio deste ano, principalmente ao nível da navegação nas etapas mais longas e técnicas. Creio que na Arábia não teremos áreas de dunas tão extensas como nas edições passadas, o que será uma novidade.”

“O Borgward BX7 é um carro competitivo e bastante fiável, e acredito que estará apto a permitir algumas boas surpresas ao longo da prova. O trabalho desenvolvido pelo Nani Roma e pela Borgward Rally Team tem sido muito relevante na evolução da performance do Borgward, e vamos com confiança. Vou fazer a minha corrida e partir sem qualquer tipo de pressão, tentar ser inteligente, pois são muitos dias, e quero evitar erros, apostar na regularidade, para obter o melhor resultado final.”