Rali Dakar e Africa Eco Race em exposição no Oeiras Parque

O Rali Dakar e o Africa Eco Race estão quase a começar. Durante 15 dias vários pilotos portugueses vão estar presentes nestas grandes maratonas de todo-o-terreno que tanto entusiasmam inúmeros fãs do desporto motorizado.

Os pilotos Fernando Barreiros, João Rolo e António Maio são alguns dos portugueses que estarão à partida destas competições e no intuito de partilhar os seus projetos 100% nacionais com o grande público, os pilotos terão as suas viaturas de competição expostas no Oeiras Parque dos dias 26 a 29 de dezembro.

Esta parceria entre o Centro Comercial Oeiras Parque e os pilotos vai ainda permitir que os fãs possam usufruir de alguns momentos com os seus ídolos uma vez que no fim de semana de 28 e 29 de dezembro se vão realizar sessões de autógrafos onde os pilotos irão também partilhar com os visitantes as suas histórias e aventuras nestas corridas.

Fernando Barreiros e João Rolo vão participar no Africa Eco Race – que vai percorrer pistas de Marrocos, Mauritânia e Senegal – enquanto António Maio regressa ao Dakar, que pela primeira vez se vai disputar na Arábia Saudita.