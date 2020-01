Pedro Bianchi Prata de SSV no Dakar 2020

Pedro Bianchi Prata vai participar no Rally Dakar 2020 num SSV. O piloto português vai ser navegador de Conrad Rautenbach, na equipa PH Sport.

Com nove participações no Dakar como piloto de moto, tendo concluído todas, o piloto de Marco de Canaveses vai estar ao lado do antigo piloto da Citroen Junior Tema no WRC, natural do Zimbabwe.

Os dois vão agora tripular um protótipo, totalmente feito na PH Sport, equipa responsável pelas participações da Citroën no WRC, e que tem como base uma mecânica Can-Am. É um SSV T3 todo fechado que promete uma boa performance.

“Conheci o Conrad Rautenbach no Rally de Merzouga, numa prova em que naveguei um piloto brasileiro. Ele fez-me o convite para o navegar neste Dakar. É um grande desafio, num projeto muito bem estruturado.”

“Fizemos um teste na Arábia Saudita onde rodamos nas primeiras posições entre diversos carros muito competitivos. Testámos depois no Dubai e Abu Dhabi. Foram testes muito importantes para nos conhecermos e planearmos as nossas tarefas.”

“Já fiz muitos Dakar de moto, mas nunca pensei que se pudesse andar tão depressa de carro nas dunas. Acho que vai ser um Dakar muito interessante, muito exigente ao nível da navegação, pelo que a luta pela liderança pode ser muito aberta.”