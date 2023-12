Novo capítulo para a Toyota no Dakar: “início de um novo capítulo” | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing enfrente a nova época do Mundial de Todo-o-Terreno e o Dakar de forma bem distinta, de como até aqui. Sempre tiveram um piloto de ponta, mas perderam Nasser al Attiyah para um concorrente direto, a BRX Hunter Prodrive e vão à luta com pilotos promissores, mas que dificilmente darão o mesmo ‘retorno’ que Attiyah. De Seth Quintero é difícil esperar que possa lutar pelo triunfo, mas Lucas Moraes, tendo em conta o que fez em 2023, veremos se assume bem a responsabilidade de lutar na frente. O pódio deste ano é um bom ponto de partida. Para Alain Dujardyn, chefe da equipa TGR W2RC, está consciente que é um novo começo: “Ter alcançado tudo o que fizemos em 2023 é uma sensação incrível. Vencemos o Rally Dakar, bem como os títulos W2RC pelo segundo ano consecutivo, graças à nossa GR DKR Hilux T1+ altamente durável e confiável, bem como às habilidades e dedicação de Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel. Agora estamos no início de um novo capítulo, com a nossa GR DKR Hilux EVO T1U, que promete elevar a fasquia mais uma vez. Não só isso, mas temos a sorte de ter uma das formações de pilotos mais competitivas no acampamento e mal podemos esperar para voltar a correr. Estamos entusiasmados com o futuro e ansiosos por 2024, à medida que as nossas novas equipas crescem nas suas funções como motoristas de obras da TGR. Ao mesmo tempo, contamos com a experiência de Giniel e Dennis, bem como de todo o nosso corpo técnico, para orientar e nutrir nossos novos talentos para o futuro.”

Já Andrea Carlucci, vice-presidente de estratégia de produto e marketing da Toyota Motor Europe: “Estamos entusiasmados por iniciar o W2RC 2024 com a nossa maior equipa de sempre no Dakar e estou ansioso por seguir Seth e Dennis, e Lucas e Armand nos seus viagem com o novo GR DKR Hilux EVO T1U.

Por fim, Glenn Crompton, Vice-Presidente de Marketing: Toyota South Africa Motors: “O Rally Dakar tem a reputação de ser o rali automóvel mais difícil do planeta e, como tal, é o local perfeito para provarmos a qualidade, durabilidade e fiabilidade dos nossos “Toyota Hilux. Temos trabalhado duro para tornar nosso GR DKR Hilux EVO T1U ainda melhor que seu antecessor e estou ansioso para ver o novo carro em ação no início de janeiro.”