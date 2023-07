Nasser Al-Attiyah deixa a Toyota e deve rumar à BRX Prodrive | AutoSport

Nasser Al-Attiyah vai deixar a Toyota e deve rumar à BRX Prodrive, onde correrá ao lado de Sébastien Loeb no Dakar de 2024, com o francês, um ano depois (2025) já a correr com a Dacia, que também será apoiada no Dakar pela Prodrive. Esperam-se mudanças sensíveis no mapa de pilotos e equipas no Dakar, num futuro próximo. Segundo o jornal espanhol, Marca, o qatari não quer renovar com a Toyota.

Vamos ver quem a Toyota escolhe para seu ponta de lança, e com a Audi Sport a participar pela última vez no Rali Dakar na próxima prova, em 2024, muita coisa vai mudar, provavelmente, com uma nova geração de pilotos na calha para avançar. Vamos ver, nesse contexto como fica João Ferreira, ele que já está bem inserido na estrutura da X-Raid, que depois de ficar sem a Audi, deve voltar a apostar mais forte no seu projeto inicial, a Mini. Para já fica por saber quem poderá ser o ponta de lança da Toyota no próximo Dakar.