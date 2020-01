Morreu Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves, piloto português de motos que disputava o Dakar, perdeu a vida esta manhã, vítima de uma queda ao km 276 do setor seletivo do dia. De acordo com um comunicado da organização, alertados às 10:08, foi enviado um helicóptero médico que aterrou às 10:16, com os médicos a depararem-se com o piloto inconsciente, em paragem cardio respiratória.

Após uma tentativa de ressuscitação no local, o piloto foi transportado de helicóptero para o hospital de Layla, onde infelizmente se confirmou o seu falecimento.

Aos 40 anos, Paulo Gonçalves competia no seu 13º Dakar. Disputou o Dakar pela primeira vez em 2006, prova que terminou quatro vezes no top 10, conquistando um magnífico segundo lugar atrás de Marc Coma, no Dakar 2015.

Paulo ‘Speedy’ Gonçalves foi Campeão do Mundo de Ralis Todo o Terreno em 2013 e era 46º classificado nesta edição de 2020, no final da 6ª etapa.

À família e amigos, e a toda a caravana do Dakar o Autosport e o MotoSport endereçam as suas mais sentidas condolências.