Momentos do ano: Faleceu René Metge

A notícia chegou poucos antes do arranque do Dakar 2024. Desapareceu um dos grandes nomes da história da competição. René Metge, 82 anos, venceu o Dakar na categoria automóvel em três ocasiões (1981, 1984, 1986) e foi também o diretor da mítica prova em 1987 e 1988.

Em 1972 começa a dar nas vistas com a conquista da Taça R12 Gordini, rumando à Fórmula França Europa, antecâmara da F1 na altura, para se bater com nomes como René Arnoux, Didier Pironi ou Patrick Tambay. A partir de 1975, participa no campeonato de Super Turismos, sagrando-se campeão em 1976 e 1978.

Ao mesmo tempo, apaixona-se por um novo conceito de competição automóvel, imaginado por um motard francês: o Dakar. E é aqui que ganha um espaço próprio na história da competição automóvel mundial e, sobretudo, na história do Dakar. Depois de Cyril Neveu ter sido o primeiro motard a vencer por três vezes, o compatriota estabelece o mesmo score nos automóveis, ao sair vencedor das edições de 1981 (com Bernard Giroux, aos comando de um Range Rover, marca da qual é… concessionário!) e 1984 e 1986 (com Dominique Lemoine, aos comandos de um Porsche).

Os resultados conseguidos com o Porsche e o seu talento natural como ‘afinador’ de carros valem-lhe uma passagem por outra prova mítica mundial, as 24 Horas de Le Mans, em que irá contribuir para o domínio tecnológico das quatro rodas motrizes.

A partir de 1987, René Metge acrescenta ao ‘currículo’ a função de organizador de provas, ao agarrar o Dakar durante dois anos, e encontra nova vocação: Entre 1990 e 1992, organiza o Raid na neve Harricana, no norte do Canadá e em 1992 faz história ao colocar de pé o Paris-Moscovo-Pequim, prova cujo impacto ainda hoje perdura.

René Metge conseguiu dar seguimento a uma bem sucedida carreira como piloto através da organização de várias provas de rali raid. Depois de em 1987 ser chamado a substituir o falecido Thierry Sabine para levar a cabo a edição de 1987 do Dakar, Metge organizou o Raid Harricana (moto-esqui) e o Rali Paris-Moscovo-Pequim, ambos em 1992, o Rali Transiberiano (Paris-S. Petersburgo-Pequim) e, mais recentemente, a Africa Race.