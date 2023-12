MOMENTOS DO ANO: Dacia no Dakar com Sébastien Loeb | AutoSport

No início de julho, a Dacia anunciou a sua ida para o Dakar em 2025 com Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez tendo como parceiro técnico a Prodrive. Mas as surpresas ainda seriam maiores com o posterior anúncio de Nasser al Attiyah na equipa, que será, como se percebe, um Dream Team.

A Dacia vai competir no Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid em 2025. A partir de 2024, incluindo durante a fase de testes, o francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão do Mundo de ralis, e a piloto de ralis espanhola, Cristina Gutiérrez Herrero, e ainda Nasser al Attiyah, vão competir oficialmente pela Dacia.

O modelo de competição da Dacia para o Rali Dakar vai utilizar combustível sintético fornecido pela Aramco: “A Dacia e o Dakar são uma combinação perfeita! Não se trata apenas de um teste à verdadeira robustez da Dacia, mas também de uma demonstração do nosso empenho na mobilidade com baixas emissões de carbono. Estamos muito entusiasmados por participar no Dakar com a tecnologia de combustível sintético. A Dacia, juntamente com a melhor equipa e os melhores pilotos do mundo, são sérios candidatos Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid em 2025”, disse Denis Le Vot, CEO da Dacia.