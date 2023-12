MOMENTOS DO ANO: 5ª vitória de al Attiyah, 3ª da Toyota, portugueses no top 10 do Dakar | AutoSport

Nasser al Attiyah ganhou o seu 5º Rali Dakar, naquela que foi a 3ª vitória da Toyota, todas com o piloto do Qatar. Sébastien Loeb (BRX Hunter Prodrive) foi segundo e o brasileiro Lucas Moraes (Toyota Hilux Overdrive) terminou no pódio, fazendo um brilharete que lhe valeu este ano a passagem para a equipa oficial da Toyota, a Gazoo Racing.

Nas quatro rodas, João Pedro Ré e Pedro Bianchi Prata foram os portugueses melhores colocados no final do Dakar 2023. Respetivamente navegadores do piloto saudita Saleh Alsaif e do brasileiro Bruno Conti de Oliveira, levaram a que Portugal terminasse com dois concorrentes no top 10. De toda a caravana lusa, foram ambos os mais destacados nas respetivas categorias.

Fausto Mota ficou perto, pois ao lado de Cristiano Batista (BRP South Racing), era 6ª na etapa 11, mas as coisas correram mal e caíram para o 32º lugar. O piloto português melhor colocado foi Ricardo Porém, com o 12º lugar nos T3.

De resto, o Dakar foi positivo com dois triunfos em etapas de pilotos lusos, entre os três portugueses que venceram etapas: no T3 João Ferreira venceu a etapa 8, Ricardo Porém, a 11 e Cristiano Batista e Fausto Mota, tinham vencido a Etapa 3 no T4.

O destaque deste Dakar vai para o triunfo de João Ferreira/Filipe Palmeiro na 8ª etapa do Dakar, e também o de Ricardo Porém e Augusto Sanz na 11ª. Nos autos, Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (BRX Hunter T1+) ficaram pelo caminho, na etapa 12, e Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing), terminaram no 114º lugar.

O Camião #529 de João Dias (X-Raid Yamaha Supported Team) terminaram na 19ª posição.

Eram 17º na etapa 10, mas nos últimos dias caíram duas posições. No T4, Ricardo Suarez e David Megre (Can-Am) desistiram na 8ª etapa, quando eram 43º. Por fim, Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am), que terminaram em 27º, o moçambicano Paulo Oliveira e o português Miguel Alberty (Can-Am Mozambique) foram 37º do T4, e por fim nos Camiões, José Martins (Iveco Team Boucou) foi 22º e Armando Loureiro (Man Team Boucou), 47º.