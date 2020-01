Martin Prokop: “Houve dúvidas se estaríamos à partida para este Dakar…”

Martin Prokop é um sério candidato a ficar nos cinco primeiros no Dakar de 2020. Os seus resultados têm vindo a melhorar desde que se estreou em 2016. Nos últimos dois anos, Prokop ficou nos dez primeiros, tendo terminado o Dakar 2019 no sexto lugar.

Novamente com a Ford Ranger, Prokop teve uma chegada atribulada ao Dakar deste ano. No Rallye du Maroc, Prokop e Jan Tomanek tiveram um acidente grave, que colocou o navegador checo no hospital e num processo de recuperação que não lhe permite estar no Dakar. Assim, o checo recorreu aos serviços de Viktor Chytka, que já completou a prova por três vezes e substituiu Tomanek no Abu Dhabi Desert Challenge.

Juntamente com a MP-Sport, que tem sido nos anos recentes uma das melhores equipas privadas no Dakar, Prokop espera uma prova difícil, onde o mais pequeno erro pode resultar num mau resultado.

“Tivemos um fim de época mau. Foi um dos piores acidentes da minha carreira e um momento que nunca esquecerei. Houve dúvidas se estaríamos à partida para este Dakar. Espero agora que o Jan esteja bem e a descansar em casa, mas em princípio deverá levar pelo menos seis meses em tratamento.”

“Assim, escolhi o Viktor, que me acompanhou no Abu Dhabi Desert Challenge. Já estivemos juntos durante 2000 quilómetros, por isso já nos conhecemos. Apesar disso, o Dakar é algo único. Os dez primeiros são extremamente rápidos e os erros são muito penalizadores.”