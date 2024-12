João Monteiro vai ao Dakar

𝗗𝗲𝗽𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 ter anunciado em novembro que não iria ao 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿, isto depois de na edição de 2024 terem participado e concluído a prova, sagrando-se os melhores rookies nos autos, João Monteiro vai, afinal, marcar presença na prova. Navegado por Nuno Morais, no ano passado terminaram a sua primeira participação na mais dura maratona de todo-o-terreno do Mundo. A dupla nacional enfrentou todos os desafios do Dakar. Com pouca experiência em dunas, enfrentaram dificuldades, incluindo a perda de duas horas na etapa maratona, mas contaram com o apoio da equipa para manter a motivação. Apesar das adversidades, como terminar etapas à noite, completaram a prova como os melhores rookies entre os carros, alcançando o objetivo e descrevendo a experiência como um sonho realizado.

Agora é tempo de nova aventura, com o Can Am e a South Racing.