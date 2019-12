Dakar veio para Portugal há 15 anos

O tempo passa bem depressa e cumprem-se agora 15 anos que o Dakar veio para Portugal. Todos nos lembramos do sucesso que foi, e a anulação de 2008 e consequente passagem para a América do Sul nada teve a ver com o nosso País. Depois do que Etiénne Lavigne, director da prova, viu no nosso país, muito provavelmente a prova teria ficado por cá muitos e bons anos. Vamos recordar as palavras de Lavigne, ao referir que o Dakar em Portugal foi “perfeito na forma como recebeu toda a logística da prova. Do público à organização, da divulgação à localização e perfil das especiais, nota máxima”.

A tradicional melancolia e pessimismo nacionais tinham encontrado, finalmente, um antídoto! A organização portuguesa do mais mediático rali-raid do mundo provou que este povo, “à beira mar plantado”, é realmente capaz do melhor, como aliás já tinha cicado provado no Euro 2004. «De facto, sair de Lisboa é algo de fantástico, único mesmo, até devido à história de Portugal com os Descobrimentos. A ideia de fazermos a partida do Dakar na capital tinha já alguns anos, mas só agora foi possível de concretizar… pecando apenas por tardia!», começou por explicar Etiénne Lavigne, responsável máximo pela organização do Lisboa-Dakar 2006. Entre dois cigarros para acalmar o “stress”, o simpático francês revelou todo o entusiasmo e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipa nacional no capítulo organizativo: «estamos muito satisfeitos e entusiasmados com o que vimos nos primeiros dias. Para além de um excelente relacionamento com todas as entidades com as quais contactámos, desde a Câmara Municipal

de Lisboa à João Lagos Sport e aos vários comissários técnicos, o local escolhido para dar início à prova deste ano é soberbo. O Centro Cultural de Belém possui magníficas instalações que nos permitiram congregar todas as áreas (sala de imprensa, verificações documentais e técnicas e parque fechado) e o Mosteiro dos Jerónimos é imponente!

Por tudo isto, sabemos que a aposta em Portugal está ganha ».

Grande profissionalismo

Se o grau de profissionalismo do “staff” português deixou uma excelente impressão – «não tive que me preocupar com nada, são todos de um trato fantástico e com conhecimentos profundos sobre o papel que desempenham » -, também o público mereceu elogios rasgados de Etiénne Lavigne. «As pessoas têm muita curiosidade e manifestam o seu carinho a todos os pilotos, não só aos portugueses. Vi muita gente a pedir autógrafos e fotografias e a comprar um “souvenir” do Dakar, o que me apraz muito». Mas quais as vantagens reais de Portugal para assegurar a sua marca na história da prova? «Posso dizer que Portugal é, de facto, um cocktail excepcional! Alia a paixão pelo desporto a uma proximidade com o continente africano e a uma organização a todos os níveis notável». Os próprios pilotos fizeram questão de realçar a novidade da introdução de duas etapas “a sério”, em detrimento do habitual “passeio” em auto-estrada até ao ferry que os leva para África. «Os pilotos querem é competir e quando lhes proporcionamos mais duas etapas ficam mais satisfeitos. Para além disso, sobrevoei as especiais dois dias antes do início e vi que eram muito competitivas, embora diferentes. Uma mais rolante e outra técnica e disputada na serra. Como tal, o pelotão chega a Marrocos com ritmo competitivo, o que não acontecia até agora, com as centenas de quilómetros em auto-estrada até ao barco».