Dakar, Vaidotas Zala: “Nunca esperei um resultado tão bom”

O duo lituano composto por Vaidotas Zala e Saulius Jurgelenas fez história no Dakar ao vencer a primeira etapa desta edição da prova. Aos comandos do seu MINI John Cooper Works Rally, bateram Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza e Carlos Sainz e Lucas Cruz. Zala foi melhorando a sua posição ao longo da etapa e acabou por assumir a liderança apenas a alguns quilómetros do final da prova. Esta é a primeira aparição do lituano com um MINI no Dakar. “Estou muito feliz por pilotar este MINI, pois nunca teríamos alcançado este resultado nos nossos carros anteriores”, disse um entusiasmado Zala. “Notei imediatamente a diferença nos primeiros quilómetros da etapa. Não foi fácil, mas conseguimos evitar os furos, mas eu nunca esperei um resultado tão bom”.

