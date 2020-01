Dakar, Sven Quandt quer regressar às vitórias com a Mini

Depois de vencer quatro vezes seguidas entre 2012 e 2015, mas sem triunfar desde aí, Sven Quandt tem agora nova oportunidade para regressar aos triunfos, agora com o seu buggy mais evoluído. O carro do ano passado apresentou falhas graves, mas a aprendizagem foi importante e durante o ano de 2019 as evoluções feitas no Mini podem ter sido decisivas. Pelo menos é isso que espera Sven Quandt.

“Depois de muitos anos na América do Sul, o rali não vai só ter lugar numa região nova, mas também é um regresso às raízes. Especiais longas e muitos quilómetros estão à nossa espera na Arábia Saudita. Vai ser difícil e espero que os nossos Mini possam demonstrar a sua fiabilidade. No total, temos nas nossas mãos nove Mini. O objetivo é chegar ao fim com todos.”

“Para conseguirmos isso temos sempre de ter alguma sorte no Dakar, para além de pilotar bem e depressa. Com o Carlos e o Stéphane temos dois pilotos experientes e que já estão muito familiarizados com o Mini JCW Buggy. Por isso, acho que vamos conseguir estar na luta.”

“O mesmo se aplica ao Mini JCW Buggy, que continuamos a desenvolver e a testar ao longo da temporada. O Nasser Al-Attiyah, vencedor no ano passado, continua a ser o homem a bater. Esperámos uma corrida muito excitante, e que o vencedor só se decida no fim.”