Dakar, Stéphane Peterhansel: “Foi uma etapa muito rápida…”

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza levaram o Mini Buggy #302 até à terceira posição na sétima etapa do Rally Dakar. Com este resultado, seguem também em terceiro na geral, com uma desvantagem para os líderes, Carlos Sainz e Lucas Cruz (Mini Buggy #305), de 19m13s.

No fim da etapa, tal como Sainz, Peterhansel também esteve a um ritmo elevado durante a etapa.

(CLIQUE AQUI PARA LER AS DECLARAÇÕES DE CARLOS SAINZ)

“Foi uma etapa muito rápida. Acho que fizemos em menos de quatro horas os 550km. Apesar da navegação não ser muito difícil, tivemos de estar sempre muito atentos.”

“Acho que foi a especial mais rápida que fiz, com uma extensão semelhante a esta.”