Dakar, Stéphane Peterhansel: “As notas foram difíceis de entender em inglês”

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza foram os segundos classificados na etapa de hoje, atrás do vencedor da tirada, o lituano Vaidotas Zala, e pelos vistos andaram bem já que apesar de tudo, segundo Peterhansel, andaram entre três a cinco minutos perdidos. Portanto, enquanto andaram para a frente, foram muito rápidos: “Nós andámos um pouco à voltas e devemos ter perdido três a cinco minutos à procura de um waypoint escondido. As notas foram difíceis de entender em inglês, devo estar a ficar ‘mole’ da cabeça. Em 21 edições do Dakar, nunca tive um navegador a falar comigo em inglês, por isso, preciso de me habituar a isso. De resto, houvea dunas, planaltos arenosos e sectores rochosos onde tínhamos de andar como em cima de cascas de ovos…com cautela. Mas somos bons a adaptar-nos a estas condições, somos ágeis”, disse Peterhansel no final.