Dakar, Stéphane Peterhansel: “Ainda não sei se esta será a minha última especial…”

Stéphane Peterhansel, juntamente com Paulo Fiúza, terminou o Rally Dakar na terceira posição à geral. A dupla do Mini Buggy #302 ficou a 9min58s dos vencedores do rali, Carlos Sainz e Lucas Cruz, no Mini Buggy #305.

Após a última especial, Peterhansel falou sobre as suas futuras participações no Dakar:

“Mais um Dakar terminado. Começou mal quando a Andrea ficou de fora. Mas, no fim, acabamos no lugar que merecíamos. Ainda não sei se esta será a minha última especial, ainda vou falar com a Andrea.”

“As quatro vitórias em especiais são um prémio de consolação. Elas mostram a nossa garra e a nossa velocidade.”