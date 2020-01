Dakar, Stéphane Peterhansel à procura da 14ª

Está prestes a arrancar o primeiro Dakar da história que se realiza na Península Arábica. De 5 a 17 de janeiro de 2020, a prova contará com duas lendas do Dakar aos comandos dos MINI JCW Buggy, Carlos Sainz, e o recordista de triunfos no Dakar, Stéphane Peterhansel – que leva a seu ao lado Paulo Fiúza – com o francês à procura o seu 14º sucesso no Dakar.

Peterhansel ganhou o Dakar 13 vezes no passado, seis vezes numa moto e sete vezes nas quatro rodas. Os seus sucessos incluem a primeira vitória conjunta para a MINI e a X-raid em 2012.

Peterhansel tinha planeado originalmente disputar o Dakar 2020 com sua esposa Andrea Peterhansel no lugar de co-piloto, ela que foi uma piloto de ralis de sucesso no passado, com o seu nome de solteira Mayer. Mas, depois de ter ajudado o seu marido a vencer a Taça do Mundo da FIA para Cross Country Rallies em 2019, foi forçada a ficar de fora deste rali por motivos de saúde. Quem a substituiu foi o português Paulo Fiúza

“Estamos muito ansiosos por este Dakar na Arábia Saudita. Vai ser um novo desafio para todos. Há umas semanas experimentei novas passagens numa pequena Baja aqui em Riyah. Foram passagens muito rápidas, mas lindas. Mal posso esperar para que comece.”

“Infelizmente não posso fazer o Dakar com a Andrea, como tinha planeado, mas, já conheço o Paulo Fiúza há muito tempo. De acordo com a organização, a navegação vai ser muito complicada e parece que vai ter mais influência desta vez.”

“Estou contente com o Mini JCW Buggy. Eu e o Carlos testamos em Marrocos e esperamos poder estar na luta pela vitória no Dakar. “