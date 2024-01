Dakar, SSV, Etapa 3, João Ferreira: “somar pequenas recuperações…” | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro foram hoje segundos na terceira etapa do Dakar. Num momento em que o principal objetivo é ser consistente e recuperar o máximo de tempo para a frente da corrida, o piloto de Leiria e o navegador de Portalegre aproximaram-se hoje do líder, Gerard Farres, e prometem continuar amanhã a trabalhar rumo ao objetivo principal: “No início da especial de hoje o terreno era muito perigoso, com muita pedra e, depois do que nos sucedeu na etapa inaugural, acabámos por ser demasiado cautelosos.

Fizemos ainda assim um bom resultado na especial, diante uma concorrência que, como tinha previsto, é muito sólida. Sabemos que o trabalho daqui para a frente é este, somar pequenas recuperações para tentarmos chegar ao nosso objetivo e é nisso que vamos estar empenhados ao longo dos próximos dias” afirmou o piloto da Can-Am Factory Racing que mantém o 8.ª na classificação Geral.

Na quarta especial deste Dakar, os participantes partirão de Al Salamiya com destino a Al-Hofuf, percorrendo um total de 631 km, dos quais 299 km dedicados à especial cronometrada. A segunda metade da etapa maratona promete ser mais curta e rápida, conduzindo os concorrentes até Al-Hofuf, uma cidade grande repleta de palmeiras e situada no oásis de Al-Ahsa, classificado como Património Mundial pela UNESCO. Embora o terreno seja mais veloz e fácil, a navegação pelo percurso apresenta desafios. No dia seguinte, os participantes do Dakar enfrentarão o Empty Quarter…