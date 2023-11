Dakar: Sete BRX Hunter na grande maratona | AutoSport

Depois do anúncio de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel na Prodrive para guiar o BRX Hunter, o que já sucedeu em Portalegre, e vai prosseguir na Dubai International Baja (10-12 de novembro), onde terão a companhia de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, com ambas as duplas a partilhar a estrutura de apoio, apesar de serem equipas diferentes, Bahrain Raid Xtreme e Nasser Racing, a Prodrive já divulgou também a participação de duas novas equipas no Dakar 2024, a brasileira X Rally, que este ano já correu no W2RC com os irmãos brasileiros Cristian e Marcos Baumgart, e ainda a YunXiang Racing, equipa chinesa. No total, sete BRX Hunter T1+ já foram anunciados para o Dakar 2024,

Pelos chineses da YunXiang Racing correm Sun Ping/Liao Min estando a ser construídos mais dois carros para a equipa chinesa para este Dakar, com a Prodrive a apoiar a equipa a curto prazo com técnicos e engenheiros, enquanto esta se familiariza com os desafiantes todo-o-terreno.

O plano a longo prazo é que a YunXiang Racing, na sua qualidade de “Parceiro Oficial Rally Raid” na China, alugue mais carros BRX Prodrive Hunter T1+ a outras equipas de desporto automóvel.