Dakar, Sébastien Loeb: “vencer é o meu objetivo, mas tenho de conseguir juntar tudo” | AutoSport

Depois de quatro Dakar com a Peugeot e mais três com a BRX Prodrive, Sébastien Loeb parte para o seu oitavo evento mais preparado do que nunca para vencer. O objetivo é o triunfo e tendo em conta que tem Nasser Al-Attiyah – que já venceu cinco vezes o Dakar – como companheiro de equipa, a luta promete ser boa: “Vencer é o meu principal objetivo. Estou a começar a ganhar experiência” começou por dizer, acrescentando que lhe falta “conseguir juntar tudo. Muitas vezes tivemos o desempenho, mas muitas vezes tivemos pequenos problemas mecânicos que nos fizeram perder tempo, por vezes coisas estúpidas da minha parte e também erros de navegação. E todos os anos tenho tido um dos três. Não se pode cometer demasiados erros. Se isso acontecer, temos de ser capazes de regressar rapidamente, pois é aí que as diferenças se abrem. E é preciso ter um carro fiável”, disse à imprensa francesa. Loeb confia no Hunter da Prodrive, o carro sofreu melhorias e todos os anteriores problemas mereceram atenção, e quanto ao facto de ter Nasser Al-Attiyah, assume que haverá sempre luta”, a não ser que a diferença entre ambos seja tão grande que não faça sentido atacar: “se a corrida de um de nós estiver ‘morta’, nesse caso seria bastante lógico ajudarmo-nos um ao outro”.

