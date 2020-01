Dakar: Quem é Mathieu Serradori?

Mathieu Serradori tem vindo a fazer um bom Dakar e é o único piloto verdadeiramente privado num top 10 cheio de ‘oficiais’ ou pilotos ligados a grandes equipas. É, no final de quatro dias de prova, sexto classificado no Dakar, isto depois de só ter ficado fora do top 10 numa das etapas. Foi 4º, 5º e 7º, nas três restantes, uma prestação que está a surpreender muita gente.

O francês correu no Dakar pela primeira vez em 2009, nas motos, naquela que foi a primeira edição na América do Sul. Seguiram-se mais duas participações, em que chegou sempre ao fim. Em 2011, ligou-se a Fabian Lurquin que desde aí tem sido o seu navegador. Juntos forjaram laços de amizade, ao ponto de partirem novamente juntos no ano passado, desta vez ao volante de um buggy. Embora tenham desistido cedo devido a uma avaria do motor, a sua ambição continua intacta e este ano estão a prová-lo.

Responsável pelo desenvolvimento do Century CR6, a equipa South Africa Century Racing, tem estado em grande nível e a dupla espera poder continuar a lutar pelos primeiros lugares. “Vamos continuar a tentar apontar para o topo e mantermo-nos na luta pelos primeiros lugares.

Somos ‘outsiders’ mas tenho a sorte de ter um dos melhores navegadores e as mudanças no regulamento, particularmente em termos do road-book, podem ajudar-nos, pois atenua as diferenças. De resto, trabalhámos arduamente durante todo o ano para desenvolver este novo carro, o CR6, e sabemos que tem um grande potencial. Durante todo o ano, tentámos preparar-nos o mais seriamente possível, física e mentalmente, para que possamos dar o nosso melhor até ao fim.”