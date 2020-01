Dakar: Quem é Benediktas Vanagas, piloto de Filipe Palmeiro

Benediktas Vanagas é um piloto lituano que em 2019 ficou à beira de terminar nos dez primeiros no Dakar (11º lugar no final), sendo esta a sua melhor classificação desde o seu ano de estreia, em 2013. Em sete participações, o empresário de 42 anos apenas não chegou ao final da edição de 2017.

Agora em 2020, Vanagas vai voltar a correr de Toyota Hilux e terá como navegador o português Filipe Palmeiro. – (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)

Como preparação, Vanagas correu no FIA World Cup for Cross-Country Bajas e conseguiu ficar nos cinco primeiros nas rondas da Rússia (3º) e do Dubai (5º).

“No ano passado conseguimos o nosso melhor resultado no Dakar, com o 11º lugar. Mas estivemos muitas vezes perdidos, durante uma ou duas horas, por isso perdemos o décimo lugar apenas por cinco segundos. Foi inacreditável, mas é mesmo assim. Acho que agora temos de estar nos dez primeiros.”

“Vamos fazer o nosso melhor. Fizemos muitos quilómetros de preparação. Ainda não sei muito sobre este percurso na Arábia Saudita, mas no fim veremos. Depois de 11 anos na América do Sul, onde já estava familiarizado com a corrida e já sabia o que esperar, teremos agora diferentes pistas, diferentes culturas, num local diferente. Vamos enfrentar areia, mas acho que também haverá secções com rochas. Para 2020, teremos o mesmo carro que utilizamos em 2019.”