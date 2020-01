Dakar: Peterhansel preocupado

Stephane Peterhansel está um pouco preocupado pelo facto de disputar um Dakar pela primeira vez sem um navegador a falar francês. Em declarações ao Motorsport, Mr. Dakar mostra-se apreensivo com esse facto, pois será uma novidade para ele.



Na recente entrevista que fizemos a Paulo Fiúza, este revelou-nos que há notas que Peterhansel lhe pediu para ditar em francês: “O que que combinámos foi que as notas serão em inglês mas ele quer que algumas sejam dadas em francês e por isso estou a preparar-me nesse sentido”.



Quanto a Peterhansel: “Não sei sei como irá funcionar com o meu novo navegador, porque fiz 21 Dakar e nos carros o meu navegador foi sempre um francês. Agora temos que falar em inglês, e o meu inglês não é muito bom e o inglês dele (Fiúza) também não é o melhor. Portanto, não é muito fácil.”