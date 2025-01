Dakar: Paulo Fiúza segundo no prólogo dos Camiões

Mitchel Van Den Brink (Eurol Rally Sport) começou o Dakar na frente depois de completar o prólogo em 18m03s, sete segundos na frente de Vaidotas Zala/Paulo Fiuza/Max Van Grol no Iveco da (Skuba Team De Rooy). Terceiro posto para Martin Macik (MM Technology) a 23s com Martin Soltys (Tatra Buggyra ZM Racing) a 23s. Quinto pposto para Kees Koolen (MM Technology) a 35s, na frente de Ales Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy) seguindo Maurik Van Den Heuvel (Dakarspeed), Martin Van Den Brink (Eurol Rallysport), Anja Van Loon (Fried Van De Laar Racing Team De Rooy) e a fechar o top 10 Ben De Groot (De Groot Sport)

Van den Brink, que terminou em terceiro no ano passado, está a conduzir um Iveco preparado pelo detentor do ‘título’, Martin Macík, que terminou o dia em terceiro, 23s atrás do vencedor.

Apesar dos jovens 23 anos de idade, Mitchel van den Brink conseguiu o melhor tempo no prólogo com uma vantagem de sete segundos sobre Vaidotas Žala, que faz a sua estreia na categoria dos camiões.

