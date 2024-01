Dakar: Nasser Al-Attiyah furioso com a má fiabilidade do seu BRX Hunter | AutoSport

Nasser Al-Attiyah está muito descontente com a falta de fiabilidade do seu BRX Hunter e já diz que quer falar com a equipa para perceber o que pode estar a acontecer. Depois dos problemas recentes, abandonando na etapa de ontem, a oitava, regressou hoje para tentar obter pontos para o Mundial de Rally Raid, mas voltou a parar hoje, com novos problemas mecânicos: “Vou ter uma reunião com a equipa. Temos tido imensos problemas desde o início do rali e temos de perceber o que está a acontecer. Sou um piloto oficial e há coisas que têm de ser compreendidas. Quero perceber, porque sou o detentor do título que já ganhei duas vezes, mas este ano, quase todos os dias tenho um problema e todos os problemas são comigo”, disse. Na etapa de ontem, que até lhe era bastante favorável, o motor do seu BRX Hunter cedeu. Hoje regressou para tentar conseguir pontos para o W2RC, voltou a parar: “Preciso perceber porque é que isto acontece num carro e não no outro”, referiu.