Dakar: Nasser Al Attiyah começa com erro de navegação… | AutoSport

Nasser Al Attiyah terminou hoje o prólogo em 12º lugar devido a um pequeno erro de navegação, mas apesar disso o seu dia acabou por não ser muito mau, porque vai arrancar para a primeira etapa nesta mesma posição, pois só os 10 da frente escolhem a ordem. Os tempos do dia não contam para a classificação geral (de acordo com as novas regras da FIA 2024), pelo que todos vão começar o dia de sábado com uma folha em branco. Al Attiyah não pôde escolher a sua posição de partida, mas terá a vantagem de seguir o rasto dos seus principais rivais à sua frente: “É um bom começo. Estou muito contente com o desempenho do carro e com o seu comportamento. A etapa era curta, mas cometemos um pequeno erro porque havia muitas pistas diferentes. Falhámos um pouco um cruzamento, mas penso que terminámos bem, como eu queria, mas amanhã será um dia longo”.