Dakar, Kris Meeke e Krzysztof Holowczyc: “encontros imediatos do 3º grau…” | AutoSport

Kris Meeke e Krzysztof Holowczyc tiveram um “encontro imediato do 3º grau” no deserto do ‘Bairro Vazio’, como se pode ver pela foto publicada por Kris Meeke nas redes sociais. O irlandês ficou fora de prova depois da Etapa 6 já que depois de inspecionado o roll bar, conclui-se que ficou danificado no embate com o Mini JCW Plus: “Não era assim que queríamos terminar o Dakar, mas nesta prova não se pode tomar nada como garantido. Uma vida inteira de memórias em apenas uma semana. Voltaremos” escreveu o irlandês no Twitter.

Tudo sucedeu quando Krzysztof Hołowczyc, no seu Mini, atravessou a duna e embateu na lateral do carro de Meeke, Nem ele nem o seu navegador, Wouter Rosegaar sofreram qualquer lesão.

Acabou em abandono esta segunda aventura no Rali Dakar, agora, vamos ver se regressa ao Team Hyundai Portugal para o CPR em 2024.

Para Holowczyc: “O Dakar serviu-nos tudo aquilo por que é famoso o rali de todos os ralis. Depois do salto, no cimo de uma duna, aterrámos em cima do carro do Kris Meeke. Depois, ficámos presos várias vezes e não conseguimos chegar ao ponto de acampamento designado, porque a embraiagem do nosso carro não aguentou o teste do deserto” E por ali ficaram a dormir. Até que foram acordados por um helicóptero que lhes deixou comida e água. Contudo, o piloto teve medo das dunas altas e as garrafas de água que caíram de altura considerável… rebentaram! Quase todas, valha a verdade. Três pacotes de amendoins também sobreviveram. Recordarei durante muito tempo o sabor das bolachas de areia do deserto”, disse o polaco.

FOTO Kris Meeke