Dakar, José Marques: “etapa 10 foi uma espécie de rali tradicional”

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) estão a dois dias do fim na 31ª posição da classificação geral, depois de terem fanho 26 posições durante a prova: “Esta etapa 10 foi uma espécie de rali tradicional, com a especial cortada em três partes, de cerca de 100 km cada uma. Pelo meio fizemos transfers por asfalto, onde podíamos ter assistência. No segundo transfer, o nosso percurso e o das assistências tinha 1 km em comum. Toda a gente aproveitou para fazer assistência, e a nós veio mesmo a calhar, pois tínhamos uma dobradiça do capô traseiro partida, o que mais cedo ou mais tarde, faria com que perdessemos o capot, que com um pouco de azar poderia danificar o Optimus. A especial em si foi bem mais agradável do que a anterior, na mesma com alguma pedra e trialeiras a fazer devagar, mas desta vez as pistas e as paisagens justificavam o sacrifício. Passamos de facto em sítios espectaculares, no meio de vales entre canyons gigantescos. A etapa 11 foi encurtada 64 km, mas as dunas difíceis nível 2 e nível 3 mantêm-se, durante cerca de 80 km”.