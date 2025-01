Dakar, Henk Lategan: “Dei o meu melhor, é triste perder por uma margem tão pequena”

A equipa tem sido absolutamente inacreditável ao levar-nos até onde estamos, ao manter o carro na corrida e ao manter-nos a andar. O Ray fez um trabalho fantástico na navegação. Fiquei de fora um ano e voltar a entrar e estar imediatamente a lutar com os melhores é inacreditável. Fizemos uma ótima corrida, é triste perdê-la por uma margem tão pequena com tudo o que aconteceu, mas vamos voltar a lutar… Sinto que ganhei muita experiência. Ainda estou apenas no início. Este é o meu terceiro Dakar completo. Vamos continuar a esforçar-nos e vou dar o meu melhor para voltar e ganhar esta corrida”.

Henk Lategan terminou no pódio pela primeira vez na sua carreira na sua 4ª participação, após o 5º lugar em 2023. O sul-africano poderá assumir o lugar de Giniel de Villiers, que não terminou a prova pela primeira vez desde 2003: “É difícil chegar tão longe, liderar a corrida durante tanto tempo e ter uma corrida muito boa, mas perder por apenas alguns minutos no final. Demos o nosso melhor…

