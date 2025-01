Dakar, Gonçalo Guerreiro “Estou pronto para o desafio”

Gonçalo Guerreiro corre no Dakar com o brasileiro Cadu Sachs ao lado, englobado na comitiva da Red Bull Junior Team USA, aos comandos de um Taurus T3 Max da categoria Challenger.

A equipa Red Bull Off-Road Junior tem tido um sucesso fenomenal com quatro pilotos da sua primeira vaga de recrutamento: Seth Quintero, Cristina Gutiérrez, Mitch Guthrie Jr. e Guillaume de Mévius, todos eles conseguiram lugares em carros de topo, os T1+ de fábrica para o Dakar de 2025.

Um sucesso que obrigou a Red Bull a ‘reabastecer’ as suas fileiras com novos talentos, incluindo o jovem português super-rápido Gonçalo Guerreiro.

Gonçalo nasceu numa família de corredores, com o seu (muito orgulhoso) pai a ser o proprietário da JB Racing, uma empresa portuguesa que fabrica chassis e peças para SSV de competição.

Apesar da sua tenra idade, o jovem de 24 anos construiu uma reputação temível na sua terra natal, ajudado pela vitória na classe SSV no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno de 2022 e três vitórias na Baja Portalegre 500.

Guerreiro conheceu mais uma glória na classe SSV no início deste ano, na Baja España Aragon, antes de ser convidado para correr na classe Challenger na Baja de Marrocos.

Era a primeira vez que o português corria no deserto e a sua primeira vez num Taurus T3 Max, mas esteve à altura do desafio, colocando o seu novo carro no pódio.

Quando não está a conduzir ou a trabalhar, está em casa a praticar no seu simulador de condução.

Para o Dakar, Gonçalo terá como parceiro o experiente copiloto brasileiro Cadu Sachs, que fará a sua quarta participação no Dakar. O brasileiro fez a sua estreia em 2022 com o compatriota Marcelo Gastaldi a bordo de um CR6 da Century Racing. Desde aí, navegou para a primeira competidora brasileira de carros Dakar, Pamela Bozzano.

Depois, em 2024, voltou a estar ao lado de Marcelo, num Taurus T3 da BBR, terminando em 7º lugar na geral. Embora Gonçalo e Cadu ainda não tenham tido a oportunidade de correr com o seu carro, juntos, puderam conhecer-se no Rallye du Maroc deste ano.

Para Gonçalo Guerreiro: “comecei a conduzir automóveis aos 17 anos, é uma paixão que partilho com o meu pai. Já lá vão seis anos e estou orgulhoso do meu percurso até agora. Fui campeão de Portugal em 2022 e depois passei para as provas da FIA. Este ano corri a Baja de Marrocos e fiquei em segundo lugar na geral. Depois da corrida, ficámos em Marrocos para fazer mais alguns testes com o Taurus T3 Max, mas o nosso foco passou a ser o Dakar. O Dakar é uma grande aventura e eu estou pronto para o desafio. O meu objetivo para os próximos anos é continuar a correr no Dakar e um dia ser campeão.”