Dakar: Garafulic não vai e Filipe Palmeiro fica em casa

Filipe Palmeiro já tinha deixado a hipótese no ar, na recente entrevista que nos deu e a verdade é que se confirma. Boris Garafulic não vai ao Dakar e Filipe Palmeiro, que tinha previsto participar na prova com o chileno, vai ficar em Portugal. Depois do ano passado terem obtido a sua melhor classificação de sempre no Dakar, o oitavo lugar, este ano (2020) será sabático: “Estamos inscritos, está tudo a ser preparado para corrermos, mas como já se percebeu pode haver a possibilidade de não fazemos o Dakar, por causa da situação no Chile. E só há plano A…”

Confirma-se: “Não encontrámos solução, pelo que desta feita não irei ao Dakar, fico em casa”, disse o navegador ao AutoSport.