Dakar, Fernando Alonso: “Será um dos grandes desafios da minha carreira”

Fernando Alonso, bicampeão do mundo de Fórmula 1 (2005 e 2006), vai participar este ano no Dakar. Juntamente com o espanhol estão 351 participantes, divididos entre carros, motos, camiões, quads e SSV.

Alonso irá correr com uma Toyota Hilux, sendo navegado por Marc Coma. O bicampeão de Fórmula 1 e vencedor de Le Mans afirmou que o Dakar é um dos grandes desafios da sua carreira.

“Se o Sebastien Loeb ainda não venceu um Dakar, imaginem eu, que venho das pistas. Acho que o objetivo é ganhar experiência. Será um dos grandes desafios da minha carreira.”

Alonso não é o primeiro piloto que passou pela Fórmula 1 e participa no Dakar. Jacky Ickx venceu a prova em 1983 e ficou no segundo lugar em 1986 e 1989. Patrick Tambay também participou no Dakar, ficando no terceiro lugar em 1988 e 1989.