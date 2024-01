Dakar, Etapa 7: Loeb vence e aproxima-se de Sainz, Ekstrom atrasa-se muito… | AutoSport

Ao ataque! Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) venceram a sétima etapa, bateram Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), por 7m06s com Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) em terceiro a 9m47s, e mais importante que isso, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) por 10m31s o que significa que, na classificação geral, depois do atraso de hoje de Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) devido a problemas mecânicos no seu Audi Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) têm agora apenas 19h00m certos de avanço para Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive).

Numa só etapa, o francês recuperou cerca de 33% do seu atraso para o espanhol e a luta pelo triunfo está a aquecer cada vez mais.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) subiram ao terceiro lugar em que terminaram no ano passado, estão a cerca de uma hora da frente, para o que der o vier, podendo tirar partido da luta que se intensifica à sua frente. Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) são quartos e estão a cerca de meia hora do terceiro lugar, seguindo-se Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing), dez minutos mais atrás, o mesmo sucedendo com Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Orlen Jipocar Team) que estão a pouco mais de 10 minutos do quinto posto.

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) subiram do 10º para o sétimo lugar, na frente de Guy David Botterill/Brett Cummings Brett (Toyota Gazoo Racing), que mantiveram o oitavo posto. Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Gazoo Racing Baltics), subiram duas posições para o nono lugar e Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) subiram para o 10º posto.



