Dakar, Etapa 6/WP9: Stéphane Peterhansel com problemas, Nasser al Attiyah atrasou-se… | AutoSport

Stéphane Peterhansel tem vindo hoje a ter uma série de problemas técnicos no seu Audi. Na paragem do Km 256 onde tinha que mudar um pneu: “Tivemos um furo e o sistema do macaco hidráulico começou a falhar. Não temos um macaco de mão, por isso não sabemos como vamos mudar a roda. Com os danos no sistema hidráulico, perdi a direção assistida e não sei como vamos conseguir aguentar”.

Problemas para o francês, mas a Audi está bem com os seus outros dois carros, pois Carlos Sainz lidera na frente de Mattias Ekstrom, com o sueco a cerca de cinco minutos do espanhol. Sébastien Loeb é terceiro a seis minutos de Sainz com Nasser al Attiyah a perder cerca de 20 minutos…

Antes, na fase inicial do dia, no Km 190, Carlos Sainz tinha o melhor tempo com o espanhol a afastar-se do seu companheiro de equipa da Audi, Mattias Ekström, por pouco menos de um minuto.

Sébastien Loeb ocupava provisoriamente o terceiro lugar, à frente de Stéphane Peterhansel, mas pouco depois a dupla francesa teve um problema mecânico, ao fim de 225 quilómetros e agora não sabem quando poderão retomar a etapa, mas parece que vão ficar parados durante algum tempo.

Após 246 km, Carlos Sainz era o piloto mais rápido e aumentou a sua vantagem sobre Mattias Ekström para quase 2m30s. Sébastien Loeb continuava em terceiro, a mais de 5 segundos de distância. Luca Moraes, que perdeu mais de 30 minutos para recuperar o seu Toyota, era o terceiro, com 9 minutos de atraso. Atrás de Sainz por quase 17 minutos, Nasser Al Attiyah já não rodava na frente, tendo sido apanhado e passado por Guerlain Chicherit e Ekström.

Após 295 quilómetros, Carlos Sainz continuava a ser o mais rápido com uma vantagem que subiu para 3m30s sobre Mattias Ekström. Sébastien Loeb estava a 5 minutos de “El Matador”. Nasser Al Attiyah estava na altura a mais de 21 minutos de distância. Na classificação geral virtual, Sainz liderava com uma vantagem de pouco menos de 14s sobre o seu companheiro de equipa Ekström e Al Attiyah.

Mattias Ekström, Nasser Al Attiyah e Guerlan Chicherit chegaram ao segundo ponto de reabastecimento. No ponto de controlo de tempo anterior (após 347 km), Carlos Sainz detinha o melhor tempo provisório com uma vantagem de quase 5m30s sobre Ekström e 6 minutos sobre Sébastien Loeb.

Guerlain Chicherit parece estar a sofrer do ‘mal das dunas’, enjoos, nos últimos 100 km e teve de reduzir o seu ritmo: “É como estar de ressaca”, admitiu ele no ponto de reabastecimento.