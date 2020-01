Dakar, Etapa 4: Peterhansel abre uma margem

Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza ainda não venceram qualquer etapa do Dakar este ano, mas podem fazê-lo hoje.

A dupla luso-francesa lidera a etapa – que teve uma longa neutralização de 80 Km pelo meio – com 1m44s de avanço para Orlando Terranova (Mini) com Nasser Al-Attiyah (Toyota) em terceiro a 2m50.



No quarto posto roda agora Yazeed al Rajhi (Toyota), na frente de Mathieu Serradori (Buggy Century), 6 Bernhard Ten Brinke (Toyota), Giniel De Villiers (Toyota) e Carlos Sainz (Mini Buggy), que partindo na frente está já a 5.56s de Peterhansel. Jakub Przygonski (Mini) é nono e Fernando Alonso (Toyota), 11º. Na geral virtual, Sainz perde terreno para o segundo e Peterhansel sobre uma posição, para quarto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI