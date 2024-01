Dakar, Etapa 4, Nasser Al Attiyah: “Passo a passo, podemos voltar ao topo” | AutoSport

Depois de terem começado o Dakar no 22º lugar depois de um primeiro dia terrível, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) têm vindo a recuperar, a já são terceiros da geral. Após a primeira parte da etapa maratona, que terminaram em cima de uma jante, Nasser Al Attiyah voltou à pista para entrar em Al-Hofuf e subir ao pódio do quinto dia do rali. Em terceiro lugar na quarta etapa, o piloto catari ocupa a mesma posição na classificação geral. O piloto do BRX está a pouco mais de onze minutos de Al Rajhi: “Não foi fácil. Tentámos apenas gerir a velocidade. A navegação não foi fácil. Não quisemos furos nem nada porque precisávamos de levar o carro para o acampamento para preparar tudo para amanhã e depois de amanhã. Estou contente por estar aqui. Estamos a aprender sobre o nosso novo carro e vamos ver, porque não é fácil, a etapa foi muito rápida e aconteceram muitos problemas, mas agora penso que passo a passo podemos voltar ao topo”.

