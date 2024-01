Dakar, Etapa 4: João Ferreira: “sabemos o nosso andamento, mas não podemos cometer erros” | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram a quarta etapa do Rally Dakar 2024. O piloto de Leiria e o navegador de Portalegre demonstraram hoje, de forma perentória, o favoritismo a que eram apontados no início desta prova, recuperando mais de 17 minutos para o atual líder da classificação, e voltando a fazer sonhar todos os portugueses que confiam com a primeira vitória portuguesa no Dakar: “Fizemos uma etapa limpa, isenta de erros e que, acima de tudo, nos fez recuperar bastante tempo para o nosso companheiro na South Racing, e líder da Geral SSV, Gerard Farres.

Estamos conscientes do nosso andamento e sabemos que não podemos cometer erros até ao final se queremos sonhar com um bom resultado neste Dakar. Trabalho e empenho vão ser as palavras de ordem ao longos dos próximos dias.” afirmou o piloto da Can-Am Factory Racing.

Na quinta etapa do Dakar, que liga Al-Hofuf a Shubaytah, os pilotos enfrentam um percurso total de 727km, incluindo uma especial de 118km. Apesar da distância relativamente curta, a jornada é desafiadora devido sempre temível entrada no deserto do Empty Quarter que coloca os pilotos diante das imponentes dunas que prometem testar a sua resistência. Antecipa-se uma queda nas velocidades médias à medida que as condições se tornam cada vez mais difíceis.