Dakar, Etapa 3: Três dias, três líderes! Yazeed Al Rajhi na frente… | AutoSport

Os ‘mind’ games’ de Nasser al Attiyah não estão a resultar muito bem para si, já que depois de ter dito que os Audi ao cabo de três dias já teriam ido todos para casa, não só se mantêm em prova como estão os três no top 10, em segundo lugar disse ontem qie iria vencer hoje, e isso não sucedeu. Talvez acabe por ter razão lá mais para a frente, mas para já os ‘mind games’ só serviram para espicaçar mais os homens da Audi.

Depois de vitória da Toyota Overdrive e da Audi, hoje foi novamente a vez da Toyota Gazoo Racing triunfar numa etapa desta feita com com Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), que bateu Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) por apenas nove segundos, com Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing) em terceiro a 1m09s, com o piloto saudita a ser o novo líder da classificação geral do Dakar. Três dias, três líderes!

Os anteriores líderes da prova, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) perderam hoje 3m29s e com isso caíram para o segundos lugares da geral, agora a 29s de al Rajhi.

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) foram quartos a 1m33s da frente, e são agora quintos da geral a 10m49s da frente.

Depois dos azares na etapa de ontem, quando caíram de 5º para 15º da geral, hoje um dia melhor para Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux Rebellion Racing) que foram quintos na etapa, e já subiram ao top 10 da geral.

Depois do triunfo na etapa de ontem, ao abrirem a estrada hoje, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) tiveram mais dificuldades e foram apenas oitavos.



Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) foram sétimos na frente de Peterhansel.

Com Pau Navarro/Gonçalo Reis (Mini X-Raid) de fora, depois do capotanço de ontem, quando o jovem piloto espanhol se lesionou no pulso, Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini X-Raid Arijus Team) foram décimos na frente de Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Orlen Jipocar Team).

Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) tiveram outro dia mau e foram apenas 13º perdendo mais 22m42s, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) voltam a atrasar-se, perdendo o terceiro lugar da geral, caindo para o nono lugar depois de cederem mais 23m41s.

Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) perderam quase meia hora, caíram para o 12º lugar da geral.

Nani Roma/Alex Haro Bravo (M-Sport Ford World Rally Team) têm andado pelo 17, 16º lugar na estreia da M-Sport no Dakar, e hoje estiveram ainda pior, perderam 33m29s, caíram para a 18ª posição.

Filme do dia

Guerlain Chicherit que este ano trocou o BRX Hunter por uma Toyota Hilux assinou os melhores tempos no primeiro ponto intermédio, à frente do seu companheiro de equipa Overdrive, Guillaume De Mevius (14s atrás). Romain Dumas colocou um terceiro Toyota no top 3 provisório, a 20s do líder de então. Stéphane Peterhansel, o primeiro piloto a sair hoje para a pista, perdeu mais de 2 minutos ao fim de 26 quilómetros. O dia estava a revelar-se ainda mais complicado para Seth Quintero, que rodava cerca de quatro minutos atrás de Chicherit.

Contudo, Guerlain Chicherit perdeu 20m08s’ no ponto intermédio seguinte, deixando o comando da especial para o seu colega de equipa do clã Toyota, Romain Dumas. Guillaume De Mevius estava a apenas 7s’ de Dumas.

Por alturas dos waypoint 5, a cerca do meio da etapa, Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) já liderava, com 43s de avanço para Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux Rebellion Racing) com Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Toyota Overdrive Racing) um pouco mais atrás.

Pouco depois, Nasser Al Attiyah também mantinha um bom ritmo com o seu BRX Prodrive e registava o terceiro melhor tempo provisório, a apenas 8s do então líder. 10 carros estavam a menos de um minuto, com Carlos Sainz em décimo, a apenas 53s’ de Dumas. Hoje estávamos a ter uma batalha renhida!

Mas também já havia quem estivesse, de novo, a atrasar-se. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) já estavam a 2m17s, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) a ceder 3m39s, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) estavam a perder quase cinco minutos.

Após 135 km, Yazeed Al Rajhi assumiu a liderança do Dakar na classificação geral virtual. Carlos Sainz, que perdia quase 5 minutos desde o início da especial, estava no segundo lugar virtual, à frente de Guillaume de Mevius, que passou à frente de Sébastien Loeb.

Guillaume de Mevius já não lidera após 249 km. Romain Dumas ultrapassou o piloto belga, que passou a liderar por 1m23s’. Lucas Moraes, também ao volante de uma Toyota Hilux, estava em terceiro lugar, a 6s de, Guillaume de Mevius. Carlos Sainz reduzia a diferença para Dumas para 3m19s e estava a menos de 20s’ do seu companheiro de equipa Audi. Sébastien Loeb e Stéphane Peterhansel, que abriram a especial, estava lado a lado, a 7 minutos do atual líder da etapa.

Guillaume de Mevius parou ao fim de 268 km e perdeu mais de um quarto de hora antes de retomar a corrida. O belga chegou ao ponto de 310 km quase 25m atrás do novo líder da etapa, o brasileiro Lucas Moraes.

Ao fim de 404 km, a última tomada de tempo antes da meta, Sébastien Loeb seguia Nasser Al Attiyah, o líder da etapa nessa altura, por mais de 22m40s.

NOTA: Com os concorrentes a chegar, as posições podem-se alterar a qualquer momento.

