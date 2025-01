Dakar, Etapa 2, Henk Lategan: “É uma grande surpresa ser primeiro”

O sul-africano, que venceu o prólogo e terminou em terceiro na 48 HR Chrono, mas assumiu a liderança da classificação geral, com 4m45s de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi: “Foi difícil, para ser sincero. Nas dunas, a nossa inexperiência revelou-se um pouco e tive algumas dificuldades.

Não ficámos presos nem nada, mas acho que fui um pouco lento nas dunas. Perto do final da secção de dunas muito longa, fiquei enjoado, tive de parar e sair do carro por um bocado.

Depois de as dunas terem desaparecido, voltei a divertir-me um pouco. Havia algumas pistas bem fluidas, por isso foi divertido no final do dia de ontem. O pó foi um problema durante a maior parte da etapa.

A navegação também foi super, super-complicada. O Brett portou-se muito bem, encontrando um dos pontos de passagem muito rapidamente. Em suma, estou satisfeito com a etapa, mas não foi fácil, não foi simples e definitivamente não foi isenta de alguns momentos, alguns erros e enganos, mas penso que é impossível fazer uma etapa de quase 1000 quilómetros sem erros.

O carro está bom a dar um bom feeling, não há nada de errado com ele em termos mecânicos. Verificámos durante a noite e não havia fugas de óleo nem nada de estranho. Cuidámos do carro para a etapa porque sabíamos que era muito, muito longa. Se não cuidarmos do carro, ele não cuidará de nós.

Na verdade, é uma grande surpresa ser o primeiro, porque não nos temos concentrado muito nisso. Mas estou contente com isso. Temos estado a jogar um jogo mais estratégico durante estes dois dias, por isso estou contente. Provavelmente estaremos mais perto da frente e a navegação terá de ser perfeita, o que representa um pouco de pressão, mas está tudo bem”.