Dakar, Etapa 2, Camiões: Martin Macik líder, Zala e Fiúza em terceiro

Martin Macik, com o PowerStar da MM Technology lidera o Dakar nos Camiões com 8m54s de avanço para Ales Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT)com Vaidotas Zala/Paulo Fiúza/Max Van Grol (Skuba Team De Rooy FPT) em terceiro a 38m50s. Mitchel Van Den Brink, no Iveco Powerstar da Eurol Rally Sport são quartos a 1h16m31s e Martin Van Den Brink, no Iveco Powerstar da Eurol Rallysport estão logo a seguir a 1h44m18s.

Três equipas de camiões passaram a noite na zona de paragem C: as conduzidas por Martin Macík, Aleš Loprais (+3m05s’) e Vaidotas Žala (+24m03s). Os dois pilotos checos estão a travar uma luta renhida no topo da classificação geral virtual, com Macík a liderar o seu rival por apenas 2m16sd’ no regresso a Bisha. Martin Macík arrancou a um ritmo forte esta manhã. O piloto checo liderava Aleš Loprais por 3m05s’ na zona de paragem C (após 546 km) e completou 618 km com uma vantagem de 5m12s. Depois, Aleš Loprais perdeu vários minutos, permitindo a Martin Macík assumir a liderança na etapa do camião 48 HR Chrono. Vaidotas Žala tinha o terceiro melhor tempo provisório, a pouco mais de 20m30s do atual líder da etapa, Macík.

Martin Macík ainda não tinha vencido desde o início desta edição, mas o checo ganhou a etapa 48 HR Chrono, um formato que também venceu no ano passado. O seu compatriota Aleš Loprais lutou muito tempo com ele pela vitória na etapa, antes de perder tempo no final da especial, terminando 11m23s mais atrás. Macík também assumiu a liderança da classificação geral, com 8m54′ de vantagem sobre Loprais, depois de uma penalização lhe ter ‘retirado’ 1m40s.