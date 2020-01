Dakar, Etapa 2: Al Wajh-Neom

2ª feira, dia 6 de janeiro

2ª etapa – AL WAJH -> NEOM

Saída do Bivouac 1º carro – 5:35 GMT

Saída do Bivouac #332 – 6:31:30 GMT

Partida SS 1º carro – 6:20 GMT

Partida SS #332 – 7:16:30 GMT

Chegada SS 1º carro – 10:47 (Hora prevista) GMT

Chegada ao Bivouac 1º carro – 11:17 (Hora prevista) GMT

Todas as horas indicadas estão no fuso GMT de Lisboa.

A etapa começa com uma ligação de 26 Km até ao inicio da Especial Cronometrada (SS) que terá 367 km

Aqui fica uma breve descrição:

Esta etapa, é uma das mais curtas do Dakar 2020 (km), mas nem por isso mais fácil, a navegação, como na 1ª etapa, será muito complicada!

Da partida até ao Km 30: pistas rápidas entre desfiladeiros de areia.

Do Km 30 ao Km 60: as pistas são muito estreitas e rochosas sempre em desfiladeiros grandes.

Do Km 60 ao Km 160: as pistas são muito rápidas e arenosas, e eis que o deserto começa

Do Km 160 ao Km 236: De volta a pistas sinuosas em desfiladeiros e rios secos, o terreno é mais plano e mais rápido.

Do Km 236 até ao final: o terreno varia constantemente, entre um platô arenoso rápido e desfiladeiros estreitos e sinuosos.

Entre o Km 236 e o km237 haverá uma neutralização de 15 min.

Para as Motos e Quads, esta é uma etapa Super Maratona, onde apenas serão concedidos 10 minutos para reparação e manutenção na chegada ao bivouac em Neom. Haverá ainda uma outra etapa maratona mais convencional, em Shubaytah, com assistência autorizada apenas entre competidores.