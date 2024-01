Dakar, Etapa 11: Sébastien Loeb retoma e procura, pelo menos o pódio | AutoSport

Após uma paragem de mais de uma hora, Sébastien Loeb e o seu copiloto Fabian Lurquin retomaram a especial a caminho de Yanbu. Ao contrário do seu colega de marca, Nasser al Attiyah, o francês não desiste de tentar chegar ao fim da prova e obter um lugar no pódio final, o que ainda é possível. Após 138 quilómetros, é o terceiro na classificação geral virtual, com uma vantagem de apenas 8 segundos sobre Guillaume de Mevius, o que significa que poderá assegurar a posição. Pelos vistos Loeb conhece o adágio popular “até ao lavar dos cestos é vindima”, e ainda bem…

