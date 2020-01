Dakar, Etapa 11: Peterhansel e Fiúza passam para passa para segundo

Ao Km 212 da etapa de hoje, a penúltima do Dakar 2020, Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza (Mini Buggy) lideram com 1m26s de vanço para Nasser Al-Attiyah (Toyota). Bernhard Ten Brinke (Toyota) é terceiro a 6m46s enquanto Carlos Sainz (Mini Buggy) roda em quarto a 6m53s o que significa que na classificação geral – virtual porque a etapa ainda não acabou – Sainz tem agora 11m33s de avanço para Peterhansel, que ascendeu (virtualmente) ao segundo lugar da classificação geral. Al Atttiyah desce para terceiro a 1m10 de Peterhansel e a 12m43s de SAinz. Tudo a correr bem para os homens da Mini, e a confirmar-se que a Toyota este ano se deparou com um buggy da X-Raid muito melhor que o do ano passado. Mais informação no final da tirada.