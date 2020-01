Dakar, Etapa 1, SSV: Arom Domzala/Maciej Marton vencem pela primeira vez

Arom Domzala e Maciej Marton no Can-Am #419 são os vencedores da primeira etapa do Rally Dakar na categoria dos SSV. Os polacos terminaram na frente de Casey Currie e Sean Berriman no Can-Am #405 por 1m51s. Terceira posição para o Can-Am #410 de Jose Antonio Hinoko Lopez e Diego Ortega Gil.

Domzala começou bem logo no início. Apesar de partir mais atrás, o polaco foi subindo posições, chegando ao fim na frente. Já Casey Currie, a partir do WayPoint 4 começou a ser a oposição mais próxima de Domzala.

Mais atrás, a cerca de seis minutos, Jose Antonio Lopez e o vencedor do ano passado, Francisco Lopez Contrado, batalham pela terceira posição. A dupla de Contrado e Juan Pablo Latrach Vinagre no Can-Am #400 não começou bem, mas foi sempre retirando tempo até chegar à quarta posição final. As duplas do #410 e do #400 estão separadas por cerca de um minuto.

Em termos de portugueses, Conrad Rautenbach, navegado por Pedro Bianchi Prata (#404 PH-Sport), seguem na 11º posição.

