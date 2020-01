Jakub Przygonski (Mini) é o primeiro dos homens da frente a ter que trabalhar no duro para se manter em prova. Depois de ter sido terceiro na fase inicial da tirada, o polaco parou no km 146 devido a uma falha mecânica e está neste momento a trabalhar no seu Mini. Um forte golpe a um piloto que terminou em quarto lugar na geral no ano passado!